Италия

Тренер "нерадзурри" прокомментировал вылет из Кубка Италии.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился своим мнением о результате встречи с Наполи в ответном матче полуфинала Кубка Италии.

Миланский клуб сыграл вничью со счетом 1:1 и уступил партенопейцам по сумме двух матчей.

"Если брать два матча, считаю, что мы заслуживали выйти в финал. Мне сложно упрекнуть парней после этого матча, потому что именно такой агрессивный и доминирующий футбол я хочу видеть от них.

Мы создали много моментов и могли их лучше использовать, но Давид Оспина совершил несколько невероятных сейвов и был на высоте.

Я разочарован, но доволен выступлением. Давайте не забывать, что Наполи играл в защитный футбол, отсиживаясь и контратакуя. В таких ситуациях полузащите нелегко находить свободные пространства", – приводит слова Конте портал Football Italia.