Италия

"Черно-синие" хотят подписать вингера Ромы.

Аталанта возобновила интерес к полузащитнику Ромы Алессандро Флоренци, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Черно-синие" хотят заполучить итальянского вингера в летнее межсезонье и намерены начать переговоры с Ромой. Руководство "богов" планирует предложить римскому клубу нападающего Луиса Муриэля в обмен на хавбека.

Флоренци выступает на правах аренды в Валенсии, но испанский клуб не планирует приобретать его на постоянной основе, а тренер Ромы Паулу Фонсека на него не рассчитывает.

Ранее сообщалось, что Аталанта начала переговоры с Интером по нападающему Себастьяно Эспозито.