"Черно-синие" хотят подписать вингера Ромы.
Алессандро Флоренци, Getty Images
14 июня 2020, 11:56
Аталанта возобновила интерес к полузащитнику Ромы Алессандро Флоренци, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
"Черно-синие" хотят заполучить итальянского вингера в летнее межсезонье и намерены начать переговоры с Ромой. Руководство "богов" планирует предложить римскому клубу нападающего Луиса Муриэля в обмен на хавбека.
Флоренци выступает на правах аренды в Валенсии, но испанский клуб не планирует приобретать его на постоянной основе, а тренер Ромы Паулу Фонсека на него не рассчитывает.
Ранее сообщалось, что Аталанта начала переговоры с Интером по нападающему Себастьяно Эспозито.