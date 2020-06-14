Хавбек намерен продолжать выступления в римском клубе.
Лоренцо Пеллегрини, Getty Images
14 июня 2020, 13:55
Полузащитник Лоренцо Пеллегрини не планирует покидать Рому в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Итальянский хавбек доволен своим положением в римском клубе и не хочет никуда уходить в летнее межсезонье. Клаусула футболиста в контракте с римлянами составляет 30 миллионов евро, но он не намерен рассматривать предложения от других клубов.
Ранее сообщалось, что в подписании 23-летнего игрока заинтересованы Эвертон и ПСЖ.
Действующее соглашение полузащитника с Ромой рассчитано до июня 2022 года.
В текущем сезоне Пеллегрини провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", забив 3 гола и совершив 11 ассистов.