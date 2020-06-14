Италия

Хавбек намерен продолжать выступления в римском клубе.

Полузащитник Лоренцо Пеллегрини не планирует покидать Рому в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Итальянский хавбек доволен своим положением в римском клубе и не хочет никуда уходить в летнее межсезонье. Клаусула футболиста в контракте с римлянами составляет 30 миллионов евро, но он не намерен рассматривать предложения от других клубов.

Ранее сообщалось, что в подписании 23-летнего игрока заинтересованы Эвертон и ПСЖ.

Действующее соглашение полузащитника с Ромой рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне Пеллегрини провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", забив 3 гола и совершив 11 ассистов.