Италия

Итальянский тренер не думает, что он когда-либо вернется в эту профессию.

Бывший тренер Фиорентины, Пармы, Панатинаикоса, Болоньи и Дженоа Альберто Малезани чувствует, что его карьера уже завершена. Он не работал тренером с 2014 года, когда был уволен из Сассуоло.

"В мире футбола меня считают бывшим тренером. Не думаю, что я когда-либо буду снова тренировать команду", — цитирует Малезани Corriere dello Sport.

"Я бы мог еще тренировать, но не буду, потому что меня забыли. Мне нравится тренерство, то одна из лучших профессий в мире. Но когда результаты не складываются, а годы тикают, тебя забывают", — считает 66-летний Альберто.

"Я по-прежнему уверен, что опыт – это скорее преимущество, чем недостаток. Большие клубы много выигрывают, потому что у них в составе много опытных футболистов. Так почему это не должно работать с тренерами?"

Лучшим годом в карьере Малезани был 1999, когда он выиграл с Пармой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. Кроме этих трофеев в послужном списке Альберто лишь победа в Серии С1 с Кьево.