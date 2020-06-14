Италия

Шведский форвард дружит с тренером "россоблу" Синишей Михайловичем, но играть под его началом не будет.

Директор Болоньи Риккардо Бигон опроверг слухи о том, что нападающий Милана Златан Ибрагимович может перебраться на Стадио Далль'Ара.

"Я понимаю интерес СМИ в раздувании этой истории, ведь это звезда, игрок топ-уровня. Но Ибрагимовича в клубе не будет", — цитирует Риккардо Бигона Football Italia со ссылкой на RAI Radio 1.

"Мы больше не контактируем. Златан разговаривал с Михайловичем зимой. Он сделал свой выбор, и с тех пор мы не рассматриваем эту ситуацию".

Ожидается, что Ибрагимович летом покинет Милан. Одним из наиболее вероятных мест продолжения его карьеры считают шведский Хаммарбю, часть акций которого принадлежит Златану.