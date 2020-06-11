Италия

Златан повздорил с исполнительным директором клуба.

Форвард Милана Златан Ибрагимович имеет натянутые отношения с исполнительным директором "россонери" Иваном Газидисом. Об этом сообщает Sos Fanta.

Функционер не встречался с командой несколько месяцев, но на днях приехал на базу, дабы поговорить с футболистами о сокращении заработной платы. После этого шведский нападающий обронил фразу:

"Ты только сейчас появляешься? Этот Милан уже другой".

В прошлом месяце была информация о возможном уходе Златана из Милана. На данный момент игрок восстанавливается после травмы.