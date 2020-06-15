Италия

В клубе рассчитывают на 33-летнего бомбардира.

Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи в истории и в клубе не скрывают своего желания продлить соглашение с 33-летним футболистом.

"Обычно мы не продлеваем контракты с 33-летними игроками, но с Мертенсом это легко".

"Когда он завершит карьеру, я бы хотел найти для него подходящую роль в клубе", – приводит слова Аурелио Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Действующее соглашение Мертенса с Наполи истекает 30 июня.