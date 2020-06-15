Италия

Сенегальский защитник утверждает, что бельгиец столь же опасен, как был ранее Гонсало Игуаин.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив в полуфинале Кубка Италии против Интера (1:1).

В первых трех сезонах Мертенс забил 34 гола за Наполи на позиции вингера, но затем Маурицио Сарри сделал из него форварда, и в первом же сезоне в новом качестве бельгиец забил те же 34 гола. Теперь же на его счету 122 забитых мяча в футболке неаполитанцев.

"Дрис очень сильно прибавил, он стал настоящим убийцей", — цитирует Кулибали Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

"Во многом, как и Гонсало Игуаин, он знает, как делать все. Это действительно важный игрок для нашей команды. Я очень горжусь, что играю с ним".

Контракт Дриса с Наполи истекает в конце сезона, однако и футболист, и клуб хотят продлить соглашение.

Наполи после 26 туров Серии А идет на шестом месте, отставая на девять очков от топ-4. При этом у Аталанты есть еще игра в запасе.