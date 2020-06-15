Италия

Владелец Ромы Джеймс Паллотта объяснил, почему отказался продавать клуб Дэну Фридкину.

Джеймс Паллотта утверждает, что Рома ему слишком дорога, чтобы отдавать ее в ненадежные руки в тяжелой экономической ситуации.

"На протяжении последних лет я только и слышу от болельщиков и прессы о том, что я наживаюсь на Роме и не даю клубу развиваться, – цитирует хозяина клуба Sky Sport Italia. – Я стараюсь не вступать в полемику, но все же отмечу, что за все время, что я здесь, я не взял из Ромы ни пенни, в то же время мы инвестировали в клуб более 400 миллионов евро".

"Рома и ее будущее мне небезразличны, а тем, кто утверждает, что я обязан был ее продать Фридкину, скажу, что его предложение было совершенно неприемлемым, а просто так отдавать клуб я не собираюсь".

"В связи с коронавирусом сейчас все несут потери, и хотя это сказывается и на Роме, мы стараемся действовать на благо клуба. Да, возможно, экономическая ситуация скажется на работе на трансферном рынке, причем не только на летнем, но и на следующем зимнем, однако от стратегии развития мы не отказываемся, как и не отказываемся от строительства нового стадиона".

Ранее сообщалось, что Паллотта может уволить спортивного директора Джанлуку Петраки из-за разногласий в стратегии развития Ромы.