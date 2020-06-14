Италия

Президент Ромы Джеймс Паллотта и Джанлука Петраки не могут найти общий язык.

Несогласие во взглядах на стратегию развития клуба между президентом и спортивным директором Ромы может привести к увольнению Джанлуки Петраки — сообщает Gazzetta dello Sport.

Петраки не доволен финансовым состоянием клуба, что не дает возможности развиваться в полной мере, и не хочет работать в режиме экономии, поэтому Джеймсу Паллотте, отказавшемуся от потенциальной сделки по продаже Ромы, не остается иного выхода, кроме как расстаться со строптивым спортивным директором.

Петраки перебрался в Рому из Торино в прошлом году. Его контракт с Ромой с годовой зарплатой в 1 миллион евро рассчитан до июня 2022 года.