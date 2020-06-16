Италия

Бельгиец прокомментировал возможное возвращение в Интер.

Полузащитник Раджа Наингголан поделился своим мнением о главном тренере Интера Антонио Конте и прокомментировал свое отношение к Ювентусу.

"Я хотел бы поработать с Антонио Конте. Мне нравятся прямолинейные люди, а он один из таких. Он был искренним со мной с первого дня, я высоко ценю искренних людей.

Я хочу опровергнуть миф, что я ненавижу Ювентус, ничего не имею против Юве. Я говорил, что не перейду туда, потому что люблю вызовы и не люблю играть в сильнейших командах", – приводит слова Наингголана сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне Наингголан провел 24 поединка в футболке Кальяри, отличившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Наингголана заинтересован Торино.