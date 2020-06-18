Италия

Португалец не смог выиграть Суперкубок и Кубок Италии.

Ювентус в финале Кубка Италии проиграл Наполи (0:0, 2:4 по пенальти). Для форварда туринцев Криштиану Роналду этот момент стал первым в карьере, когда он уступил в двух финалах подряд – в декабре 2019 "бьянконери" проиграли Лацио 1:3 в Суперкубке Италии.

Роналду на протяжении матча с Наполи нанес три удара по воротам, один из которых пришелся в створ. В серии пенальти до него не дошла очередь, поскольку Пауло Дибала и Данило не реализовали свои удары.

После матча тренер Ювентуса Маурицио Сарри отметил, что Роналду, как и другим игрокам команды, не хватало остроты.

Теперь португалец вместе с Юве переключит внимание на Серию А. Там Роналду отстает от Чиро Иммобиле на шесть голов в гонке бомбардиров, а вот в турнирной таблице "старая синьора" опережает Лацио на одно очко. Следующий матч Ювентус проведет против Болоньи 22 июня.