Италия

Джанлука Петраки близок к тому, чтобы лишиться работы.

Официальный сайт Ромы подтвердил, что спортивный директор клуба Джанлука Петраки находится в шаге от увольнения с должности.

"Рома может подтвердить, что сегодня Джанлука Петраки временно отстранен от должности спортивного директора. Тренер и команда будут руководствоваться непосредственно генеральным директором клуба Гвидо Фиенгой".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у Петраки произошел конфликт с президентом "джаллоросси" Джеймсом Паллоттой, что и повлекло за собой решение о скорой отставке спортдира.

Также Паллотта объяснил, почему он отказался продавать клуб, когда у него была такая возможность.