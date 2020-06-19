Италия

Сербский защитник, скорее всего, поставит подпись под новой сделкой с неаполитанцами.

Центральный защитник Никола Максимович может подписать с Наполи новый контракт, поскольку действующий истекает в июне 2021 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство неаполитанцев предложило 28-летнему сербу новое соглашение сроком до 2024 года.

Стороны ведут активные переговоры, которые находятся на завершающей стадии.

В текущем сезоне Никола Максимович провел за Наполи 18 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол, отдал один ассист и заработал три желтые карточки.

Напомним, ранее Наполи продлил контракт с форвардом Дрисом Мертенсом до лета 2022 года с возможностью продления еще на один сезон.