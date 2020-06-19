Италия

Лучшего нападающего "блучеркьяти" Фабио Квальяреллу решили поберечь для более важных матчей.

Капитан Сампдории Фабио Квальярелла не сыграет в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии против Интера — резюмирует Football Italia.

Ветеран итальянского футбола получил травму во время контрольного матча на карантине, и только вернулся к тренировкам. Однако, оценив готовность лидера команды, тренер Сампдории Клаудио Раньери решил не рисковать его здоровьем.

Матч Интер — Сампдория состоится в воскресенье, 21 июня. Начало в 22:45 по киевскому времени.