Италия

Президент генуэзцев опроверг слухи о продаже клуба.

Несколько месяцев назад консорциум во главе с Джанлукой Виалли не смог купить Сампдорию. Однако недавно появились слухи о том, что Массимо Ферреро снова ведет переговоры о продаже клуба с другими инвесторами.

"Это попросту не является правдой. Я категорически опровергаю эти слухи", — цитирует Ферреро Football Italia со ссылкой на Telenord.

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Сампдория на данный момент занимает 16-е место в Серии А, опережая зону вылета на одно очко.