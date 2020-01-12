Квальярелла забивает 16 лет подряд — рекорд Серии А

Форвард Сампдории Фабио Квальярелла отличился дублем в матче против Брешии (5:1).
Фабио Квальярелла, Getty Images
12 января 2020, 20:28
В рамках 19-го тура чемпионата Италии Сампдория на своем поле принимала Брешию. Хозяева без проблем разобрались с гостями, а дубль на свой счет записал Фабио Квальярелла.
Таким образом, 36-летний футболист забивает 16 лет подряд в Серии А. Впервые Фабио отличился голом в лиге в 2005 году.
В текущем сезоне на счету Квальяреллы 5 голов в 16 матчах чемпионата Италии.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.