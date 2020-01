Квальярелла забивает 16 лет подряд — рекорд Серии А

В рамках 19-го тура чемпионата Италии Сампдория на своем поле принимала Брешию. Хозяева без проблем разобрались с гостями, а дубль на свой счет записал Фабио Квальярелла.

Таким образом, 36-летний футболист забивает 16 лет подряд в Серии А. Впервые Фабио отличился голом в лиге в 2005 году.

👴 — Fabio Quagliarella has scored a Serie A goal in each of the last 16 calendar years (2005-2020), the longest active scoring streak in the competition. #SampdoriaBrescia #SerieATIM