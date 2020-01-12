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    12 января 2020, 20:28

    Квальярелла забивает 16 лет подряд — рекорд Серии А

    Форвард Сампдории Фабио Квальярелла отличился дублем в матче против Брешии (5:1).

    Фабио Квальярелла, Getty Images
    Фабио Квальярелла, Getty Images 12 января 2020, 20:28

    В рамках 19-го тура чемпионата Италии Сампдория на своем поле принимала Брешию. Хозяева без проблем разобрались с гостями, а дубль на свой счет записал Фабио Квальярелла.

    Таким образом, 36-летний футболист забивает 16 лет подряд в Серии А. Впервые Фабио отличился голом в лиге в 2005 году.

    В текущем сезоне на счету Квальяреллы 5 голов  в 16 матчах чемпионата Италии. 

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