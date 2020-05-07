Италия

Коронавирус продолжает наносить вред по итальянским командам.

Пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на мировой футбол, в том числе и на итальянскую Серию А.

Как сообщает пресс-служба Сампдории, в клубе обнаружено три новых случая заражения коронавирусом. Помимо этих случаев, вновь заболел один из футболистов, который ранее уже сдавал отрицательный тест.

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На данный момент все, у кого был обнаружен COVID-19, не имеют никаких симптомов. Они помещены в карантин, и их состоянии будет постоянно контролироваться согласно рекомендациям.

Напомним, ранее стало известно, что в Фиорентине обнаружено шесть случаев коронавируса.

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