Италия

Украинский хавбек рассказал о серьезном отношении Джан Пьеро Гасперини к здоровью своих подопечных.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказался о своей подготовке к возобновлению сезона в итальянской Серии А после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса.

"Моя подготовка? Я могу сравнить, как было в Шахтере при Луческу. Ребята говорили, что если ты не играешь, то когда ты тренируешься — можешь выйти и готов заменить любого игрока. Те, кто не играют, тренируются больше", — заявил Малиновский в программе #ЗалишайсязФутболом на ТК Футбол.

Кроме того, украинский полузащитник поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов, по которому стадии четвертьфиналов, полуфиналов и финал будут состоять из одного матча и пройдут в столице Португалии.

"Хочется дойти как можно дальше. Играть против таких команд довольно интересно. Жаль, что мы оказались в такой ситуации, но ничего не поделаешь, нужно выходить и играть".

"В первую очередь мы готовимся к чемпионату, поскольку нужно закончить второго августа. Сейчас игры будут проходить очень часто. Тренер очень аккуратно относится к здоровью игроков. Если у кого-то небольшие проблемы — футболист покидает тренировку. На примере Германии мы увидели, что после первого тура много футболистов травмировалось", - добавил Руслан Малиновский.

Напомним, возобновление Серии А состоится сегодня, 20 июня. В первом матче после карантина Аталанта встретится с Сассуоло. Поединок пройдет 21 июня в 20:30 по киевскому времени.