Италия

Итальянский специалист, по всей видимости, рассчитывает на украинского хавбека.

Главный тренер Аталанты Джан-Пьеро Гасперини поделился мнением об уровне выступлений украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Малиновский умеет хорошо включаться в игру. Он всегда нацелен на ворота соперника. Он умеет играть решающую роль, так что может впечатлить в концовке сезона", — заявил Гасперини в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел за Аталанту 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, ранее Гасперини признался, что переболел коронавирусом. Специалист думал, что в тот момент мог умереть.