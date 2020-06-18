"Россонери" продолжают предпринимать попытки подписать серба.
Лука Йович, Getty Images
18 июня 2020, 14:24
Милан по-прежнему заинтересован в подписании нападающего мадридского Реала Луки Йовича.
Как сообщает издание Tuttosport, итальянский клуб надеется договориться о двухлетней аренде сербского форварда. Также "россонери" планируют включить в сделку обязательную опцию выкупа за 35 миллионов евро.
В подписании Йовича в летнее межсезонье также заинтересован Арсенал.
Йович перешел в Реал летом 2019-го из Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.