Италия

"Россонери" продолжают предпринимать попытки подписать серба.

Милан по-прежнему заинтересован в подписании нападающего мадридского Реала Луки Йовича.

Как сообщает издание Tuttosport, итальянский клуб надеется договориться о двухлетней аренде сербского форварда. Также "россонери" планируют включить в сделку обязательную опцию выкупа за 35 миллионов евро.

В подписании Йовича в летнее межсезонье также заинтересован Арсенал.

Йович перешел в Реал летом 2019-го из Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.