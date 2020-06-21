Италия

Этрит Бериша не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Вратарь СПАЛ Этрит Бериша в столкновении на тренировке получил травму — сообщил официальный сайт клуба.

Рентгеновское исследование показало, что у албанца перелом пятой пястной кости правой руки. В понедельник запланирована консультация специалиста, после которой станет ясно, нужна ли операция и сколько понадобится времени на восстановление.

Само собой разумеется, что Бериша пропустит матч 27-го тура Серии А против Кальяри, который состоится во вторник, 23 июня.

В нынешнем сезоне 31-летний вратарь национальной сборной Албании (59 матчей), арендованный у Аталанты, провел за СПАЛ все 26 матчей в чемпионате и сыграл еще 3 в Кубке Италии.