Италия

Игроки и персонал клуба будут жить в изолированном отеле без контактов с окружающим миром.

Президент СПАЛ Вальтер Маттиоли намерен максимально оградить игроков, тренеров и сотрудников клуба от внешних воздействий.

"Мы намерены с момента возобновления групповых тренировок отправиться на своеобразную самоизоляцию, – цитирует Маттиоли Football Italia. – У нас есть отель в Ферраре, который мы используем в течение сезона, а сейчас там нет ни одного постояльца. Первая команда с обслуживающим персоналом составляет 60 человек, а в отеле более 60-ти номеров".

"Каждому игроку и каждому сотруднику будет предоставлен персональный номер, где он сможет есть, спать и проводить свободное от занятий и игр время без контакта с другими. Там мы надеемся снизить риск заражения".

Ранее сообщалось, что руководство Серии А намерено внести изменения в протокол безопасности, и вместо того, чтобы в случае обнаружения коронавируса изолировать на 14 дней всю команду, изолировать на две недели только самого заразившегося