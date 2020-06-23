Италия

Контракт габонского форварда с Арсеналом истекает в 2021 году.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее трансферное окно может перебраться в Серию А, где в его услугах заинтересован Интер. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "нерадзурри" видит в 31-летнем габонце идеальную замену своему форварду Лаутаро Мартинесу, который летом может стать игроком Барселоны.

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На данном этапе переговоров каталонцы не могут договориться с Интером о сумме компенсации за Лаутаро, хотя с футболистом уже согласованы условия личного контракта. Последнее предложение Барселоны в размере 70 миллионов евро плюс Хуниор Фирпо было отклонено.

Если Лаутаро Мартинес в конечном итоге останется в Интере, то надобность в подписании Обамеянга отпадет. Отметим, что Арсенал не хотел бы расставаться с габонским форвардом, хотя его контракт рассчитан до лета 2021 года.