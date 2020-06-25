Италия

Аргентинский нападающий постепенно набирает форму.

Гонсало Игуаин произвел хорошее впечатление на тренировках и сможет принять участие в ближайшем поединке против Лечче, сообщает TuttoMercatoWeb.

Ожидается, что аргентинский нападающий не получит место в стартовом составе, но войдет в игру по ходу матча.

Игуаин в этом сезоне провел 34 поединка, в которых отметился восемью забитыми голами и восемью результативными передачами.

Матч Ювентус — Лечче состоится 26 июня и начнется в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.