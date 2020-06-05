Италия

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин получил повреждение на тренировке.

Участие Гонсало Игуаина в ответном матче полуфинала Кубка Италии Ювентус — Милан, запланированного на 12 июня, оказалось под вопросом.

Во время вечерней тренировки в четверг, 4 июня, нападающий почувствовал боль в задней поверхности правого бедра. Обследование не показало серьезных повреждений, однако игроку будет предоставлен отдых, во время которого врачи клуба будут следить за его состоянием — сообщил официальный Твиттер Ювентуса.

Игуаин одним из последних присоединился к тренировкам в общей группе и, видимо, еще не набрал оптимальную форму.

Первый полуфинальный матч в Милане завершился со счетом 1:1. Второго финалиста определят Наполи и Интер 13 июня (первый матч на выезде выиграли неаполитанцы — 1:0).