Италия

Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини продолжает раздавать характеристики своим бывшим и нынешним партнерам по команде.

В своей автобиографии Джорджо Кьеллини вспомнил о том, как в Ювентусе появился Гонсало Игуаин, и рассказал об отношениях с аргентинским форвардом.

"Гонсало — очень надежный, но в то же время ранимый и эмоциональный парень, которому нужно, чтобы его окружала атмосфера доверия, – цитирует Кьеллини Tuttosport. – Мне он очень нравится, хотя порой его чувствительность мешает ему в некоторых матчах".

"В нем до сих пор живет ребенок, которому нужна любовь окружающих. Помню, как он пришел в Ювентус в 2016-м. Его восхищало все, он порой отходил в сторонку и делал парочку селфи на базе или стадионе. И постоянно восклицал: "Это настоящий рай!" Думаю, в Ювентусе он почувствовал себя членом семьи".

Ранее в своей автобиографии Кьеллини умудрился задеть Марио Балотелли и Фелипе Мело, а также нелестно отозваться о Маурицио Сарри.