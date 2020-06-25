Италия

Форвард сумел внести вклад успех "джаллоросси".

В поединке 27-го тура Серии А Рома в родных стенах сумела добыть волевую победу над Сампдорией со счетом 2:1.

Примечательно, что дубль в футболке "джаллоросси" сумел сделать нападающий Эдин Джеко, достигнув отметки в 104 гола за римскую команду.

Отметим, что это достижение позволило боснийцу досчить пятого места в списке бомбардиров в истории клуба. Форвард сравнялся по этому показателю с Педро Манфредини.

Ранее главный тренер Ромы Паулу Фонсека назвал Джеко лучшим нападающий, с которым ему доводилось работать.