Форвард сумел внести вклад успех "джаллоросси".
Эдин Джеко, фото OptaPaolo
25 июня 2020, 16:40
В поединке 27-го тура Серии А Рома в родных стенах сумела добыть волевую победу над Сампдорией со счетом 2:1.
Примечательно, что дубль в футболке "джаллоросси" сумел сделать нападающий Эдин Джеко, достигнув отметки в 104 гола за римскую команду.
Отметим, что это достижение позволило боснийцу досчить пятого места в списке бомбардиров в истории клуба. Форвард сравнялся по этому показателю с Педро Манфредини.
Ранее главный тренер Ромы Паулу Фонсека назвал Джеко лучшим нападающий, с которым ему доводилось работать.