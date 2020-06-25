Италия

Главный тренер римлян прокомментировал поединок против Сампдории.

Паулу Фонсека проанализировал матч против Сампдории, отметив влияние Пеллегрини на игру, а также отдал должное Джеко.

"Мы не можем забывать, что это была наша первая игра за последние три месяца. Мы создали две или три хороших возможности, чтобы забить, а затем уступили ход игры.

Я также должен был принять определенные решения, поскольку у Пеллегрини было всего три или четыре дня тренировок, поэтому я не мог рисковать с самого начала.

Безусловно, Джеко — лучший нападающий, с которым я когда-либо работал. Забить эти два гола сегодня вечером — это то, что могут сделать только великие", — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Сампдория.