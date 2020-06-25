Италия

Имена футболистов, которых римляне готовы включить в обмен, не уточняются.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла входит в сферу интересов многих итальянских клубов, однако Лацио всерьез настроен опередить конкурентов в гонке за футболистом.

Как сообщает журналист Николо Скира, "орлы" предложили Вероне за 20-летнего албанца 18 миллионов евро, а также двух своих игроков на выбор. Имена футболистов, которых Лацио готов включить в обмен по Кумбулле, остаются неизвестными.

В текущем сезоне албанский центрбек провел 21 поединок в футболке "желто-синих", в которых отличился одним взятием ворот.

Ранее сообщалось, что Верона готова продать Мараша Кумбуллу за 28 миллионов евро плюс 8 миллионов евро в виде бонусов. Главным претендентом на молодого защитника назывался туринский Ювентус.