Италия

Албанский защитник пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Верона готова продать Мараша Кумбуллу за 28 миллионов евро плюс 8 миллионов евро в виде бонусов, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Источник утверждает, что в январе клуб отклонил предложение Наполи (21+4) и сейчас ведет переговоры с Интером и Ювентусом.

В текущем сезоне Мараш Кумбулла провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.

Напомним, что фаворитом в гонке за албанским защитником считается Интер.