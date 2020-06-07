Албанский защитник пользуется большим спросом на трансферном рынке.
Мараш Кумбулла, getty images
07 июня 2020, 20:28
Верона готова продать Мараша Кумбуллу за 28 миллионов евро плюс 8 миллионов евро в виде бонусов, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
Источник утверждает, что в январе клуб отклонил предложение Наполи (21+4) и сейчас ведет переговоры с Интером и Ювентусом.
В текущем сезоне Мараш Кумбулла провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.
Напомним, что фаворитом в гонке за албанским защитником считается Интер.