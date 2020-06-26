Артур вскоре пройдет медобследование в Ювентусе

Бразилец шаг за шагом приближается к туринцам.
Артур Мело, getty images
26 июня 2020, 14:59
Полузащитник Барселоны Артур Мело в ближайшие выходные отправится в Италию, чтобы пройти медобследование в стане Ювентуса, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, бразильский футболист будет в заявке команды на ближайший поединок Примеры против Сельты, после чего сразу полетит в Турин.
Ранее сообщалось, что Артур дал свое согласие на переход в Ювентус в рамках обмена на полузащитника "бьянконери" Миралема Пьянича.
Информацию о желании обменять двух хавбеков подтвердил спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи.