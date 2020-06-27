"Адзурри" нацелились на турецкого вингера.
Дженгиз Ундер, Getty Images
27 июня 2020, 09:55
Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер попал в сферу интересов Наполи, сообщает Sky Sport.
Неаполитанский клуб намерен укрепить атакующую линию и попытается приобрести турецкого вингера. Руководство "адзурри" рассматривает 22-летнего игрока в качестве замены Хосе Кальехону, который близок к уходу свободным агентом.
Действующий контракт полузащитника с римлянами рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Рома планирует выручить около 30 млн евро за Ундера.
В текущем сезоне вингер провел 21 поединок в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами.