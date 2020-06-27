Италия

"Адзурри" нацелились на турецкого вингера.

Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер попал в сферу интересов Наполи, сообщает Sky Sport.

Неаполитанский клуб намерен укрепить атакующую линию и попытается приобрести турецкого вингера. Руководство "адзурри" рассматривает 22-летнего игрока в качестве замены Хосе Кальехону, который близок к уходу свободным агентом.

Действующий контракт полузащитника с римлянами рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рома планирует выручить около 30 млн евро за Ундера.

В текущем сезоне вингер провел 21 поединок в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами.