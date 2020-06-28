Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 28-го тура Серии А Лацио обыграл на своем поле Фиорентину со счетом 2:1.

Франк Рибери вывел "фиалок" вперед на 25-й минуте, но голы Чиро Иммобиле и Луиса Альберто во втором тайме принесли победу римлянам.



Лацио — Фиорентина 2:1

Голы: Иммобиле, 67 (пен.), Луис Альберто, 83 — Рибери, 25.

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Баштуш (Раду, 46) — Лаццари (Марушич, 81), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто (Дж. Андерсон, 90), Хони (Лукаку, 81) — Кайседо (Корреа, 68), Иммобиле.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Чеккерини (Венути, 74) — Лирола, Геззаль, Бадель (Пулгар, 84), Кастровилли, Дальберт (Игор, 46) — Кутроне (Влахович, 63), Рибери (Соттил, 84).

Предупреждения: Пароло, Милинкович-Савич, Баштуш, Хони, Раду — Дальберт, Миленкович.

На 90+5-й минуте удален Душан Влахович (Фиорентина) – грубое нарушение.