Италия

Наставник римлян прокомментировал победу команды.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился своим мнением о результате матча с Фиорентиной (2:1) в 28-м туре Серии А.

"Мы добыли эту победу благодаря характеру и голоду. У нас ограниченный состав из-за некоторых травм, я должен поблагодарить Корреа, Раду и Марушича, которые не играли бы при других обстоятельствах.

Фиорентина – очень хорошая команда, хорошо организованная. Поздравляю своих игроков, это было нелегко.

До карантина у нас был один матч в неделю, я мог выбирать состав. Теперь мы играем каждые три дня, у нас есть травмированные и те, кто находится в зоне риска. Без характера мы бы не выиграли этот матч", – приводит слова Индзаги портал Football Italia.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Лацио – Фиорентина.