Наставник римлян прокомментировал победу команды.
Симоне Индзаги, Getty Images
28 июня 2020, 10:25
Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился своим мнением о результате матча с Фиорентиной (2:1) в 28-м туре Серии А.
"Мы добыли эту победу благодаря характеру и голоду. У нас ограниченный состав из-за некоторых травм, я должен поблагодарить Корреа, Раду и Марушича, которые не играли бы при других обстоятельствах.
Фиорентина – очень хорошая команда, хорошо организованная. Поздравляю своих игроков, это было нелегко.
До карантина у нас был один матч в неделю, я мог выбирать состав. Теперь мы играем каждые три дня, у нас есть травмированные и те, кто находится в зоне риска. Без характера мы бы не выиграли этот матч", – приводит слова Индзаги портал Football Italia.
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