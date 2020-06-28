Италия

Украинский полузащитник начнет со старта предстоящую игру.

Стал известен стартовый состав Аталанты на матч 28-го тура чемпионата Италии против Удинезе.

В составе гостей в основе выйдет Руслан Малиновский. 27-летний футболист, по версии FlashScore, будет играть на позиции атакующего полузащитника, под Сапатой и Гомесом.

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Матч Удинезе – Аталанта начнется в 20:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Малиновский вошел в сборную 27-го тура Серии А по версии Whoscored.