Украинский полузащитник начнет со старта предстоящую игру.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, GETTY IMAGES
28 июня 2020, 19:44
Стал известен стартовый состав Аталанты на матч 28-го тура чемпионата Италии против Удинезе.
В составе гостей в основе выйдет Руслан Малиновский. 27-летний футболист, по версии FlashScore, будет играть на позиции атакующего полузащитника, под Сапатой и Гомесом.
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Матч Удинезе – Аталанта начнется в 20:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Малиновский вошел в сборную 27-го тура Серии А по версии Whoscored.