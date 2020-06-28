Италия

Сергей Шевченко — о перспективах Руслана Малиновского в Аталанте.

Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Лацио по мнению La Gazzetta dello Sport, поставившей украинцу целых 7 баллов (столько же у Гомеса, но выделяют именно Руслана). Ведущие итальянские газеты в принципе были единодушны: "семёркой" оценили его действия также Corriere dello Sport и Tuttosport. Статистический портал Whoscored тоже не сомневается, кто был лучшим на поле. Дело как в эффектном голе, так и в умении обострять игру: например, первый гол бергамаски начинался с проникающего паса Малиновского на Сапату практически к воротам соперника. Прекрасное выступление, учитывая важность матча с одним из претендентов на чемпионство. Более того, именно этот результат может стать одним из ключевых в распределении мест на финише сезона.

На этом фоне несколько удручает, что игра против Лацио стала для Малиновского лишь седьмой в чемпионате, когда он начинал с первых минут (плюс ещё по одной в Лиге чемпионов и Кубке Италии). Если отбросить Кубок, где играл ротационный состав, то предыдущий его выход в основе состоялся ещё в прошлом году.

Руслан стал заложником отличного подбора игроков, а также их превосходной сыгранности. Сила Аталанты – не столько класс исполнителей, сколько их взаимопонимание и заточенность под определённую тактику. Быстрый темп, прессинг, смена позиций – каждый из исполнителей должен на уровне подсознания понимать, чего от него хочет тренер.

Гасперини сразу же определил Малиновского не в центр полузащиты, где можно было бы конкурировать с Фройлером и де Рооном, а в "группу атаки". Не самое ординарное решение (клубные аналитики советовали использовать Руслана в опорной зоне), но себя в итоге оправдавшее. Превосходный удар с левой, дриблинг, обостряющие передачи – эти качества куда уместнее в "зоне трекварти", в то время как отбор мяча не назовёшь козырем украинского игрока.

Проблема в том, что "группа атаки" в Аталанте уже была подобрана. Великолепное трио Гомес – Иличич – Сапата с блеском выступило в минувшем сезоне (52 гола на троих) и отнюдь не собиралось успокаиваться. Малиновского, равно как и Муриэля, брали в первую очередь для глубины состава накануне дебютного выступления в ЛЧ.

Если Муриэль подменял Сапату с его травмами, то конкурентом Руслана стал Гомес – капитан и символ Аталанты, чьё место в основе не подлежит сомнению. Алехандро – игрок с уникальным функционалом, чего только стоят возвращения за мячом в глубину поля. В начале сезона положение Малиновского было непростым: он впервые появился в основе с Фиорентиной, когда Гомесу дали отдохнуть (что в дальнейшем случалось крайне редко), а в 12-м туре против Сампдории заработал удаление. Были вопросы и насчёт сыгранности с партнёрами. При таких раскладах украинец мог надолго застрять на лавке.

Однако, талант и работоспособность Малиновского убедили Гасперини использовать его почаще. Переломным месяцем стал декабрь: голы в двух подряд турах Серии А (Вероне и Болонье, причём первых из них очень похож на удар в матче с Лацио) и отличный выход на замену в принципиальном матче с Шахтёром, где он отметился результативной передачей с углового.

Такая игра Руслана добавляла приятной головной боли для Гасперини, ведь Гомес никуда не делся. Ставить Малиновского на позицию Иличича? Но ведь и словенец разыгрался: хет-трик с Торино, 1+3 в матче с Лечче и совсем уж фантастические четыре гола Валенсии. Вот Марио Пашалич, который перед началом сезона выглядел одним из главных конкурентов украинского новичка, таковым уже не является: хорвата, несмотря на его атакующие качества, гораздо чаще используют в центре полузащиты.

Выход Малиновского в основе против Лацио – во многом стечение обстоятельств. Иличич не до конца восстановился после травмы и начал на скамейке запасных, а Пашалич (его в силу универсальности нельзя совсем уж скидывать со счетов) был дисквалифицирован. Тот случай, когда нет худа без добра. Кроме того, игра показала, что лучшая позиция для Руслана – атакующий полузащитник с креном на правый фланг. Это даёт ему возможность как участвовать в комбинациях, не мешая Гомесу, так и смещаться в центр, нанося удары рабочей левой ногой.

Вытеснить Иличича здесь и сейчас будет непросто. Словенец в этом сезоне превосходит Малиновского по целому ряду показателей, причём дело не только в голах и ассистах (15+5 у Йосипа и 5+0 у Руслана). Удары за игру – 3,5 против 2,1. Ключевые передачи – 2,4 против 1,3. Успешный дриблинг – 2,5 против 1,3. Почему Гасперини должен садить такого игрока в запас, даже если Малиновский действительно хорош?

Тем не менее, перспективы у Руслана вполне осязаемые. Иличичу 32 года, и далеко не факт, что он долго удержится на пике формы. Ровно столько же, кстати, и Гомесу. По ходу сезона Малиновский стал успешным "джокером", а теперь уже в состоянии выйти в основе на важный матч без потери качества. Его игра становится важным фактором в концовке сезона, когда тренерам не обойтись без ротации состава. Если же заглянуть в будущее, то Малиновский, сумевший адаптироваться к непростой системе Гасперини – готовый игрок для замены лидеров Аталанты, когда те начнут сходить со сцены.