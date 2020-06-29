Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 28-го тура итальянской Серии А Аталанта отправилась в гости к Удинезе, где сумела добыть очередную победу с большим количеством забитых мячей (2:3).

За бергамасков голом отличился Дуван Сапата и оформил дубль Луис Муриэль, тогда как за хозяев оба взятия ворот записал на свой счет Кевин Лазанья.

Украинец Руслан Малиновский вышел на поле за Аталанту с первых минут, но заработал желтую карточку и был заменен на 52-й минуте. Следующий матч против Наполи 27-летний хавбек пропустит из-за дисквалификации.

Смотрите видео голов и обзор матча Удинезе — Аталанта:

Удинезе — Аталанта 2:3

Голы: Лазанья, 31, 87 — Сапата, 9, Муриэль, 71, 79

Удинезе: Муссо — Трост-Эконг (Бекао, 66), Нейтинк, Самир — Ларсен (Тер Авест, 82), Уоллес, Яйяло (Несторовски, 82), Фофана, Сема (Зегелар, 66) — Теодорчик (Окака, 71), Лазанья

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 46) — Хатебур (Госенс, 59), Пашалич (Де Роон, 59), Фрейлер, Кастань — Малиновский (Муриэль, 52) — Гомес (Иличич, 80), Сапата

Предупреждения: Бекао, Зегелар — Малиновский, Кальдара