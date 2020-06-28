Италия

Украинский полузащитник не поможет своей команде в тяжелом поединке.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты в поединке 28-го тура Серии А против Удинезе и в конце первого тайма получил желтую карточку.

Предупреждение означает, что полузащитник будет вынужден отбыть дисквалификацию и пропустит матч следующего тура против Наполи.

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 25 поединков в составе Аталанты, отличившись пятью голами и одним ассистом.

Напомним, что в прошлом туре украинский полузащитник помог Аталанте совершить сумасшедший камбэк против Лацио.