Италия

Бергамаски набрали три очка и укрепили свою позицию.

Аталанта в поединке 28-го тура чемпионата Италии гостила у Удинезе и добыла победу со счетом 3:1.

Дуван Сапата довольно быстро открыл счет в поединке, но Лазанья восстановил паритет на исходе тридцати минут игры.

Бергамаски смогли склонить чашу весов в свою пользу лишь в конце матча благодаря дублю Луиса Муриэля. Гол Лазаньи уже ни на что не повлиял.

Удинезе — Аталанта 2:3

Голы: Лазанья, 31, 87 — Сапата, 9, Муриэль, 71, 79

Удинезе: Муссо — Трост-Эконг (Бекао, 66), Нейтинк, Самир — Ларсен (Тер Авест, 82), Уоллес, Яйяло (Несторовски, 82), Фофана, Сема (Зегелар, 66) — Теодорчик (Окака, 71), Лазанья

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 46) — Хатебур (Госенс, 59), Пашалич (Де Роон, 59), Фрейлер, Кастань — Малиновский (Муриэль, 52) — Гомес (Иличич, 80), Сапата

Предупреждения: Бекао, Зегелар — Малиновский, Кальдара