Италия

Сергей Шевченко — о чистке состава в Ювентусе.

Карантин и планы возобновления сезона не отменяют любимой итальянской темы – трансферных слухов. В центре внимания традиционно оказался Ювентус, и здесь даже нет особого притягивания за уши. Состав "бьянконери" перенасыщен игроками высокого уровня, часть из них неизбежно уселась в запас, а это уже чревато конфликтами а-ля Эмре Джан, который сначала возмущался, а зимой радостно укатил в Германию. Ушёл и постаревший Марио Манджукич, но это ещё не конец. Сегодня мы попробуем разобраться, от кого в ближайшее время может избавиться "старая синьора" во имя чистки рядов и сокращения зарплат – в том числе под грядущие приобретения.

Даниэле Ругани

Вот кто явно пересидел в Ювентусе. Ругани приезжал в Турин молодым и необычайно перспективным защитником, сменой великому трио ВВС. Аллегри поначалу доверял ему, но игрок никак не мог зацепиться за основу. Определяющим стал прошлый сезон, когда Даниэле провалил кубковый матч с Аталантой (0:3), а затем неудачно выступил в ЛЧ против Аякса. Всё это время центрбеку не хватало жёсткости и уверенности. Он играл чересчур осторожно, давая соперникам время и пространство, из-за чего проигрывал конкуренцию Барцальи, а затем Бенатия.

Совсем печальны дела Ругани в этом сезоне, когда он сыграл всего три матча в чемпионате и два в ЛЧ – и это, заметим, с учётом серьёзных травм Кьеллини, а затем и Демираля. Молодой турецкий конкурент, имеющий шансы выздороветь к началу "посткарантинной" части сезона, обессмысливает дальнейшее пребывание Даниэле в Ювентусе (молчим уже о наличии де Лигта с его огромным кредитом доверия). Дадут ли теперь за Ругани 40 млн, как летом 2018 года, когда им интересовался Челси?

Маттиа Де Шильо

Одновременно с Ругани, вероятно, избавятся от ещё одного итальянского защитника. Де Шильо привёл Аллегри, тренировавший его в Милане и ценивший за умение сыграть на любом из флангов обороны. После назначения Сарри Маттиа стал глубоко запасным. Он, объективно, уступает конкурентам, особенно по части подключений к атакам, да и в оборонительных действиях небезгрешен. Де Шильо может стать "разменной монетой" при крупных сделках. Так, его могут отправить в ПСЖ или Валенсию – в итальянских СМИ активно обсуждают интерес Ювентуса к Феррану Торресу.

Алекс Сандро

Не столь очевидный кандидат на выход. Алекс Сандро – основной левый защитник, к которому за пять лет не было особых претензий. Тем не менее, у Ювентуса есть на эту позицию интересные и более молодые футболисты. Например, Эмерсон из Челси, который хорошо знаком Сарри и стал основным в сборной Италии. Или Лука Пеллегрини, который принадлежит Юве и отлично проявляет себя в аренде за Кальяри – хотя это, скорее, замена Де Шильо.

Миралем Пьянич

Удивительно, не так ли? Ведущий полузащитник Ювентуса последних лет, который с приходом Сарри заиграл только лучше. Образец профессионализма: именно Пьянич, не мешкая, первым из уехавших легионеров вернулся в Турин, чтобы возобновить тренировки. Но есть подводные камни. Миралем заметно сдал весной – например, в ключевом матче с Интером он остался на лавке, и команда превосходно справилась без него.

Есть кандидаты на замену: подрастает молодой Бентанкур, который хорош именно на позиции "реджисты". Давно поговаривают о приглашении Тонали. Витает в воздухе идея с приглашением Жоржиньо, любимейшего игрока Сарри. Наконец, Пьянича, пока он не слишком потерял в цене, могут сделать частью крупного обмена (на Икарди в ПСЖ или что-то в этом духе), ведь именно обмены станут трендом ближайшего трансферного окна. Ох, не пробросаться бы Ювентусу. Такие мастера, как Пьянич – штучный товар.

Сами Хедира

Вот здесь ничего удивительного. Хедира уже стареет, у него проблемы со здоровьем, и уже второй сезон подряд он играет нерегулярно. Его контракт истекает летом следующего года, так что Ювентус наверняка постарается выручить за Сами какие-то деньги или, снова-таки, включить в другую сделку. Поговаривают даже о возможном отъезде Хедиры в один из клубов МЛС. Перспективы в Турине минимальны, и здесь характерна новость о продлении контракта Блеза Матюиди – другого центрального полузащитника, которому также в апреле исполнилось 33 года.

Федерико Бернардески

Сколько раз уже казалось, что вот-вот, и Бернардески пропишется в основе Ювентуса? Даже приход Роналду вроде бы пошёл ему на пользу, ведь Федерико быстро нашёл взаимопонимание с Криштиану. Блестящая игра в матчах с Атлетико (да ещё и на фоне провала Дибалы) должна была стать для Бернардески пропуском в мир звёзд футбола, однако все карты поломала смена тренера – в "саррибол" вписаться не удалось.

Его долго и безуспешно наигрывали "треквартистой" под парой нападающих, но в этой роли Дибала и Рэмзи были намного убедительнее. Оформление трансфера Кулусевски, похоже, ставит крест на перспективах Бернардески в Ювентусе. Сейчас, в 26 лет, ему нельзя засиживаться на скамейке. Значит, прямая дорога на обмен. Милан? Наполи? Кто-либо ещё? Желающие взять этого, несомненно, талантливого игрока явно найдутся.

Дуглас Коста

Этот сезон должен был стать годом Дугласа Косты. Он, узнав о назначении Сарри, раньше запланированного начал тренировки и действительно набрал отличную форму к началу чемпионата – вспомните, как он блистал в матче с Наполи (4:3). Увы, стремление обломали травмы: бразилец успел трижды сломаться по ходу этого сезона. К тому же, Сарри поменял схему 4-3-3 на 4-3-1-2, куда Дуглас не вписывается. Возраст тоже начинает поджимать (29 лет), поэтому экс-"горняк" в числе первых кандидатов на обмен, причём куда-то в сторону Манчестера – то ли в Юнайтед на Погба, то ли в Сити на Габриэля Жезуса.

Гонсало Игуаин

Дело идёт к расставанию. Игуаин – уже не топ-бомбардир. Он всё ещё полезен, и даже в этом сезоне забивал важнейшие мячи (дубль Аталанте, голы Интеру и Наполи), но тянет ли это на 7,5 млн евро в год? Если рассматривать трансферное окно с точки зрения разгрузки зарплатной ведомости, то уход Гонсало напрашивается.

К тому же, он по семейным обстоятельствам отбыл в Аргентину и возвращаться пока не намерен, декларируя, что сезон уже окончен. Сыграет ли Пипита ещё хотя бы один матч за Юве? Именно вокруг позиции центрфорварда плодится больше всего слухов: в Ювентус сватают Икарди, Жезуса, Милика. Осталось решить, где будет востребован Игуаин. Пока конкретики мало, и она сосредоточена в Западном полушарии – не то Лос-Анджелес Гэлакси, не то родной Ривер Плейт.