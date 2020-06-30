Италия

"Ведьмы" продолжают работу над укреплением состава звездными игроками.

Беневенто договорился о переходе нападающего Лоика Реми, но также ведет переговоры с защитником Монако Камилом Гликом и принадлежащим Боруссии Дортмунд Андре Шюррле, сообщает Джанлука Ди Марцио.

У Глика остается год по контракту с Монако, но летом клуб собирается провести чистку, и 32-летний поляк может под нее подпасть.

Андре Шюррле не останется в Спартаке после сезона на правах аренды, но и Боруссии он не нужен.

Филиппо Индзаги вывел Беневенто в Серию А – в 31-м туре команда проиграла лишь раз и за семь туров до финиша чемпионата лидирует с 24-очковым отрывом от идущего вторым Кротоне и третьей Читаделлы.