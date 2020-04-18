Германия

Московский Спартак не собирается выкупать контракт немца.

Полузащитник дортмундской Боруссии Андре Шюррле, выступающий на правах аренды за Спартак, предстоящим летом вернется на Сигнал Идуна Парк. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, московский клуб разочарован уровнем выступлений 29-летнего немца и не планирует выкупать его контракт за 7 миллионов евро.

Стоит отметить, что соглашение Шюррле со "шмелями" рассчитано до лета 2021 года, однако в Дортмунде больше не рассчитывают на футболиста и также намерены с ним расстаться.

Несмотря на это, хавбек сможет тренироваться в Боруссии до тех пор, пока не найдет себе новую команду. На момент паузы в чемпионате России Шюррле находится в Берлине, где поддерживает форму в домашних условиях.

В текущем сезоне Андре Шюррле провел за Спартак 18 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия сделала предложение Валенсии по Феррану Торресу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.