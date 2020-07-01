Италия

"Сине-черные" заинтересованы в приобретении голкипера Ювентуса.

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин попал в сферу интересов Аталанты, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Аталанта планирует укрепить вратарскую позицию перед следующим сезоном и хочет подписать игрока "старой синьоры". Итальянец вернется в расположение Юве из аренды в Дженоа в сентябре и планирует сменить клуб.

В этом сезоне Перин провел 12 поединков в составе "грифонов", пропустив 21 гол.

Ранее сообщалось, что Аталанта объявила о приобретении полузащитника Ювентуса Симоне Мураторе.