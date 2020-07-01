Италия

Римляне не горят желанием отпускать своего полузащитника.

Лацио не планирует расставаться с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем, но понимает, что удержать его будет сложно.

Как сообщает издание Tuttosport, римский клуб хочет выручить за своего футболиста не менее 100 миллионов евро. Действующий контракт сербского хавбека с "орлами" рассчитан до июня 2024 года.

Ранее Лацио уже отклонил предложение по Милинковичу-Савичу от ПСЖ в размере 60 млн евро. В подписании 25-летнего игрока также заинтересован Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Серии А полузащитник провел 28 поединков в футболке "бьянкочелести", отличившись пятью голами и пятью ассистами.