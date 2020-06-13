Италия

Форвард согласовал договор с римлянами до 2025 года.

Нападающий Чиро Иммобиле близок к подписанию нового соглашения с Лацио, сообщает издание Il Tempo.

Форвард согласовал детали контракта с "орлами" до июня 2025 года и должен подписать его в ближайшее время. Ожидается, что зарплата итальянца по новому договору составит около 4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в подписании Иммобиле заинтересован Манчестер Юнайтед, а также – Эвертон и Тоттенхэм.

Действующий контракт Иммобиле с Лацио рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 33 поединка в футболке "бьянкочелести", забив 30 голов и совершив 7 ассистов.