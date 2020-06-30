Италия

Римляне договорились с Арсеналом о новой сделке по полузащитнику.

Рома продлила арендное соглашение Генриха Мхитаряна до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт "волков".

Также римляне отрапортовали о предварительной договоренности насчет следующего сезона.

В текущем сезоне Мхитарян отыграл 15 матчей в Серии А: на его счету шести голов и три результативных передачи.

Напомним, что ранее армянский полузащитник мог стать частью сделки по Джастину Клюйверту.