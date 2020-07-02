Италия

Испанский специалист может впервые поработать в первенстве Италии.

Фиорентина занимает 14-ю строчку в турнирной таблице итальянской Серии А, поэтому в следующем сезоне в команду может прийти новый специалист на пост главного тренера.

Как сообщает журналист Николо Скира, сменщиком Джузеппе Якини может стать экс-наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Утверждается, что 48-летний испанец является приоритетным вариантом для руководства "фиалок", а первые переговоры между сторонами по поводу потенциального сотрудничества начались несколько дней назад.

Напомним, Унаи Эмери был уволен из Арсенала в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов. Также испанский специалист добыл множество внутренних трофеев во главе ПСЖ и выиграл три Лиги Европы подряд вместе с Севильей.