Италия

Французский вингер покинул команду на правах свободного агента.

Контракт Сириля Теро с Фиорентиной подошел к концу и игрок покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

Французский вингер перебрался в стан "фиалок" в 2017 году за 3,2 миллиона евро.

Сириль Теро успел провести 22 поединка в футболке Фиорентины, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи.

Отметим, что "фиалки" не собираются отказываться от опытных игроков в составе и хотят подписать Тиаго Силву.