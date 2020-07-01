Французский вингер покинул команду на правах свободного агента.
Сириль Теро, фото Фиорентина
01 июля 2020, 19:07
Контракт Сириля Теро с Фиорентиной подошел к концу и игрок покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.
Французский вингер перебрался в стан "фиалок" в 2017 году за 3,2 миллиона евро.
Сириль Теро успел провести 22 поединка в футболке Фиорентины, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи.
Отметим, что "фиалки" не собираются отказываться от опытных игроков в составе и хотят подписать Тиаго Силву.