Польский защитник вернется в Серию А после трехлетней паузы.
Камиль Глик, getty images
02 июля 2020, 18:48
Камил Глик близок к согласованию трехлетнего контракта с Беневенто, сообщает журналист Николо Шира.
Итальянский клуб занял первое место в Серии Б по итогам минувшего сезона.
Центральный защитник ранее уже выступал в Серии А — за Палермо, Бари и Торино. Из стана туринцев он переехал в Монако за 11 миллионов евро в 2017 году.
Напомним, что Беневенто также проявляет интерес к Итурбе и Оби Микелу.