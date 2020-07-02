Италия

Польский защитник вернется в Серию А после трехлетней паузы.

Камил Глик близок к согласованию трехлетнего контракта с Беневенто, сообщает журналист Николо Шира.

Итальянский клуб занял первое место в Серии Б по итогам минувшего сезона.

Центральный защитник ранее уже выступал в Серии А — за Палермо, Бари и Торино. Из стана туринцев он переехал в Монако за 11 миллионов евро в 2017 году.

Напомним, что Беневенто также проявляет интерес к Итурбе и Оби Микелу.